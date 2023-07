Tanto movimento a centrocampo nelle prossime settimane, in uscita ma anche in entratache dopo una stagione al Nottingham Forest, vorrebbe tornare in Italia, dove ha giocato per tanti anni con la maglia dell'Atalanta. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club inglese, consapevole di non poter recuperare al momento i 10 milioni di spesa per lo svizzero, ha aperto al prestito con diritto di riscatto.Il centrocampista è sempre stato stimato da Massimiliano Allegri, così come da Cristiano Giuntoli, che già lo scorso gennaio ha provato a portarlo a Napoli.Freuler guadagna 3 milioni netti e non usufruirebbe del decreto crescita. Uno stipendio quindi non dei più abbordabili ma comunque sostenibile. Nei dialoghi tra Juve e Nottingham, può finirci anche Andrea Cambiaso perché gli inglesi cercano un rinforzo sulla fascia. La Juve è disposta a cederlo ma solo per offerte importanti (20-25 milioni).