Si ingrandisce ogni giorno di più il gruppo che si sta allenando da ieri alla Continassa. Oggi, infatti, è prevista una nuova giornata di arrivi e visite mediche in casa. Dopo la sfilata al JMedical e gli esami di rito, infatti, i calciatori varcheranno i cancelli del Training Center della Continassa, per cominciare a lavorare insieme ai compagni di squadra.- Gatti e Rovella sono arrivati per sostenere le visite mediche- Juan Cuadrado è arrivato al JMedical- Visite terminate per Gatti. Siparietto all'uscita, con i tifosi che chiedono se il suo numero sarebbe stato il 44; il difensore ha risposto di no, sorridendo- Visite terminate per Cuadrado- Rovella lascia il JMedical, i tifosi gli chiedono: "Rimani?", "Speriamo" la risposta del calciatore