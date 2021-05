1









Come potete vedere nella foto di copertina di quest'articolo, tratta dal sito Footyheadlines, ecco la prima maglia della Juve per la prossima stagione! Ci sarà un nuovo sponsor in aggiunta sotto Jeep, le strisce saranno un po' più strette rispetto a questa stagione e spariscono tutti gli inserti dorati. Si può notare dietro il colletto un riferimento celebrativo al decimo anniversario dell'Allianz Stadium, che fu inaugurato a settembre 2011 con il nome ancora "non commerciale" di Juventus Stadium. Come sempre, logo Adidas e logo della J con le tre stelline.