271 presenze in Serie A, 103 gol, Adrian Mutu aveva lasciato il segno in Italia con le maglie di Fiorentina e Juventus. Adesso, appesi gli scarpini al chiodo nel 2016, prova a farlo in panchina. L’ex attaccante è alla guida dell’Under 21 rumena e recentemente ha scherzato su un ipotetico futuro sulla panchina della Viola, ma il suo prossimo futuro sembrerebbe parlare ancora rumeno. Stando a quanto riporta Digisport, non sarà Leonardo Semplici a raccogliere l’eredità di Popescu sulla panchina del Cluj, bensì proprio Mutu.