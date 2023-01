Inizia la settimana che porterà il definitivo cambio a livello societario;omposto da Gianluca Ferrero (Presidente), i tre consiglieri (Diego Pistone, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri) e. Quest'ultimo, direttore generale dal 28 novembre, giorno in cui si sono dimessi Andrea Agnelli, Pavel Nedved , Maurizio Arrivabene e tutto il Cda,e ogni decisione strategica o economica passerà dalla sua approvazione.Scanavino, scrive la Gazzetta dello Sport, è l'emanazione della proprietà all'interno del club, l'uomo scelto da John Elkann.A partire dall'eventuale conferma di Federico Cherubini e Massimiliano Allegri.Se infatti per gli altri membri del nuovo Cda, il compito principale sarà legato alle questioni economiche e legali. Secondo il quotidiano infatti, l'attuale dirigente di Gedi, non sarà una figura di passaggio m. Da qui a giugno, il nuovo amministratore delegato prevede due cessioni, quella di Mckennie e Zakaria, con al centro di tutto la particolare attenzione per i giovani, base del nuovo progetto Juve che anche Allegri dovrà tenere conto.