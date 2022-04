Radu Dragusin verso una nuova avventura. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il difensore classe 2002 di proprietà della Juve è pronto a disputare un'altra stagione in prestito dopo Sampdoria e Salernitana, ma il suo obiettivo è quello di restare in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe il Cagliari, club con cui i bianconeri potrebbero imbastire una trattativa che coinvolgerebbe anche il giovane Raoul Bellanova, terzino classe 2000 che piace molto dalle parti della Continassa. Se i sardi accettassero lo scambio, l'affare potrebbe andare in porto accontentando tutte le parti.