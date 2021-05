La Juventus, come Inter, Napoli e Milan, si troverà a fronteggiare una rivale in più per Rodrigo De Paul: stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del tuttocampista argentino ci sarebbe anche l’Atalanta, conscia delle alte richieste dell’Udinese, forte della grande asta che si potrà scatenare. De Paul è all’ennesima stagione della consacrazione, quasi sempre il migliore dei suoi, per questo pensa – come più volte raccontato – che sia giunto il momento di alzare l’asticella. E l’esigenza potrebbe essere soddisfatta da un numero sempre superiore di squadre…