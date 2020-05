Nuova concessione della Juve a Higuain. Secondo quanto riporta Tuttosport il club bianconero ha permesso all'attaccante argentino di restare per qualche giorno in più in Argentina per motivi personali. Il Pipita si era recato a casa a marzo, per stare vicino alla madre malata di cancro. Adesso solo lui e Rabiot restano fuori dai confini nazionali e al loro ritorno dovranno aspettare i canonici 14 giorni di quarantena per chi rientra dall'estero, come tutti gli altri calciatori tornati in Italia la scorsa settimana.