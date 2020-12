Dopo l’immensa prestazione contro il Barcellona, il compito della Juventus sarà dare continuità a quanto dimostrato al Camp Nou. Chi invece è in cerca di continuità e deve ancora conquistare la piena fiducia di Pirlo è Paulo Dybala, che come riporta Tuttosport, domenica contro il Genoa avrà una nuova chance da titolare: “Nuova chance importante per la Joya, a caccia della migliore condizione e del primo gol in campionato che probabilmente lo aiuterebbe più di ogni altra cosa per ritrovare i suoi standard”.