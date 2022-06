Gianluca #Frabotta ha appena iniziato le visite mediche presso il Centro BioLab #avantilecce pic.twitter.com/v5PbG7Tek2 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 25, 2022

Ormai è tutto fatto, dalla prossima stagione Gianlucagiocherà al. L'esterno di proprietà dellaè infatti atterrato in Puglia e ha iniziato le visite mediche con il club giallorosso presso il Centro BioLab, come testimoniato dalla stessa società tramite i suoi profili social. Reduce dall'esperienza in prestito al Verona, dove però è stato frenato dagli infortuni, il classe 1999 si trasferirà nel nuovo club con una formula di prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ecco il post del Lecce: