Nuova avventura in panchina Edgar Davids. Per la verità un ruolo che stava iniziando a masticare da qualche anno, l'ultima avventura quella di assistente di Jonker al Telstar, club di seconda divisione olandese. Ma adesso è giunto il momento per lui per affrontare nuovamente l’incarico in prima persona. Infatti, l’ex centrocampista della Juventus è diventato il nuovo allenatore dell’Olhanense, squadra di terza divisione portoghese. Il compito di Davids, che ha già diretto il primo allenamento nella mattinata di lunedì, sarà adesso quello di smuovere la classifica dell'Olhanense, attualmente al quarto posto.