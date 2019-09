Apre UNDICI Shot



L’esperienza food arricchisce lo Juventus Flagship Store di Milano. Venite a scoprirlo! https://t.co/Mzt6k4DH2H#LiveAhead pic.twitter.com/ftmMqLObk5 — JuventusFC (@juventusfc) September 26, 2019

Non c'è solo l'abbigliamento a fare ricco il mondo del calcio, nel rapporto con i suoi tifosi., "l'esperienza food che arricchisce il Flagship Store" milanese, come riportato dal comunicato ufficiale del club. Cibo e salute diventano quindi importanti, per una società come la Juventus che guarda al mondo ed anche ai suoi problemi: così, anche la raccolta differenziata sarà d'obbligo nella nuova proposta bianconera. "Così si legge sul sito Juventus.com: "​, fino a Shanghai, dove è stata parte integrante dello Juventus Village realizzato quest’estate nella città cinese. Elementi che ora trovano spazio anche a Milano grazie all’apertura di UNDICI Shot, il Cafè bianconero che dalla colazione all’aperitivo arricchirà l’esperienza del pubblico del Flagship Store offrendo ai visitatori un’esperienza food branded Juventus"