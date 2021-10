Sette a zero al. Amichevole interna alla, nuovo test per la squadra di Allegri, che non ha avuto a disposizione ancora Dybala e Morata (leggi qui) Sette gol al club di Serie D, che ha dato nuovi minuti pere chi ha giocato meno, più benzina in vista della sfida con la. A segno(doppietta),(doppietta) e Dejan. Dile ultime due reti. Una sgambata che avrà schiarito le idee del tecnico bianconero, alle prese con le ultime decisioni prima del weekend e della sfida alla Roma di José