Ancora più delle plusvalenze,ovvero l'accordo che la Juventus aveva trovato con i giocatori nel marzo 2020 (periodo di lockdown), per la rinuncia a quattro mensilità, di cui tre però sarebbero state restituite successivamente se il campionato fosse ripreso, stando alla difesa. In merito a questo, il Messaggero evidenzia un altro aspetto che emerge dagli atti della procura di Torino.che prevede l'abbattimento dell'imponibile del 50% per calciatori professionisti che tornano dall'estero dopo almeno due anni.L'ACCUSA - Tra le accuse che esprime la procura quindi, c'è anche questaSi legge, negli atti: "Gli accertamenti svolti dalla finanza, hanno evidenziato che sono state contestualmente predisposte le scritture di riduzione e successiva integrazione: successivamente le scritture di riduzione sono state depositate presso la Lega nazionale professionisti Serie A nel maggio 2020 con effetti sul bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020 per una riduzione complessiva pari a 89.356.333 (ovvero pari a uero 84.639.840 in caso di applicazione per taluni calciatori di regime fiscale agevolato, "rientro dei cervelli".Tra coloro che sono stati sentiti dai pm durante l'indagine, ci sono anche i procuratori dei giocatorima dovete chiedere a lui, non posso escludere che sia andato due volte a firmare. L'agente di Cuadrado e Bonucci invece, dopo aver consigliato di non sottoscrivere tale accordo con il club, ha riferito: "prendo atto che i documenti riportano date differenti ma non so spiegarne il motivo", aggiungendo: "nperché comunque le scritture private non avevano nessun tipo di valore per la tutela legale".