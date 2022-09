Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Nunoha detto la sua anche su Dusanin attesa di. Ecco il suo pensiero: "Oggi è già uno dei giovani migliori attaccanti, e il tempo è dalla sua parte: può crescere ancora tanto. Ha delle caratteristiche simili ad: possono essere il futuro per molti anni. A Dusan posso solo dire di lavorare sempre, in allenamento e in tutte le partite per migliorarsi in ogni occasione e diventare ancora più forte. In tutte tranne quella con il Benfica...".