Juan Cuadrado (ma non solo) al top. In casa Juve, l'esterno colombiano è leader della classifica delle occasioni create, 43, e dei cross, 113, ed è secondo dietro a Paulo Dybala (36) per dribbling riusciti, 35, nonché sempre secondo per palloni recuperati (129, primo Locatelli con 148). Matthijs De Ligt, invece, è il giocatore più preciso nei passaggi, 1168, e Rabiot è il bianconero che ha effettuato più contrasti, 40. Numeri eccezionali anche per Dusan Vlahovic: l'ex viola è infatti capocannoniere in Serie A con 20 reti (e lo sarebbe anche senza contare i 5 calci di rigore): il serbo è primo anche per tiri totali, 91, e secondo per quelli nello specchio, 44, uno in meno di Immobile. Lo riporta il sito ufficiale del club.