"Partendo dal match winner di sabato, Dusan Vlahovic, è lui il capocannoniere dei bianconeri, con 22 reti (ovviamente si tiene conto di quelle realizzate nella prima fase del campionato). DV7 è dietro a Immobile, distanziato di 2 gol, in classifica cannonieri. Vlahovic ha segnato cinque gol in Serie A al Cagliari (inclusa la sua prima rete nella competizione), contro nessuna avversaria ne ha realizzati di più. I suoi gol in questa stagione sono valsi ben 20 punti in totale: che bottino!"



I rankings: dal sito ufficiale della Juventus.