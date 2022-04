Sono numeri stratosferici quelli con cui la Juve si avvicina al Derby d'Italia di domenica sera contro l'Inter. Quella bianconera è infatti la squadra con la striscia aperta più lunga di imbattibilità in questa stagione di Serie A: 16 gare (11 vittorie e 5 pareggi). Dal 30 novembre ad oggi solamente due formazioni nei maggiori cinque campionati europei non hanno perso nemmeno una volta (oltre alla Vecchia Signora il Siviglia, che però conta una gara in meno, 15).