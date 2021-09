Una partita speciale per Paulo, che quando vede il Milan cambia spesso attitudine. Il motivo? E' una squadra... fortunata! Il mancino argentino, infatti, ha segnato cinque reti allo Stadium contro il Milan in campionato, contro nessun’altra squadra ne conta di più in questo stadio. Più in generale, la Joya ha realizzato sette gol contro i rossoneri in Serie A, solo contro l’Udinese ha fatto meglio (nove).