Una stagione tutto sommato positiva, quella di Danilo. Il terzino, arrivato dal Manchester City nella scorsa estate dopo lo scambio con Cancelo, è stato certamente il 'più solido' degli esterni bassi della Juventus. Scrive Calciomercato.com: "l di là del palmares, in casa Juve si registrano anche numeri che hanno di fatto reso Danilo, al netto degli infortuni, l'opzione più solida tra i quattro terzini bianconeri. È suo infatti il rendimento più alto secondo i dati forniti dalla piattaforma digitale InStat tra tutti gli esterni bassi bianconeri: Danilo ha una media del 66% dei duelli vinti a partita, una media del 65% dei duelli aerei a partita, ha perso meno palle nel corso della stagione (4,1 a partita) e in particolare in difesa (0,83). Non sarà appariscente ma è solido, quello che piaceva di lui a Sarri e da cui può ripartire anche Pirlo".