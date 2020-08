13









Al Corriere della Sera, una bella intervista a Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili maschili e per tanto tempo collaboratore di uno dei volti nuovi della Juventus, il collaboratore tecnico e match analyst Antonio Gagliardi. Ecco un estratto del suo intervento.



PIU' IN CAMPO - "Antonio sarà un po’ meno dietro al computer e un po’ più sul prato, facendo il trait d’union tra analisi e campo. Pirlo è un allenatore moderno cui piace il talento, non meno della conoscenza dei dati. E penso che l’aver scelto uno come Antonio possa facilitare le cose: è un ulteriore passo in avanti dello staf".



COLLABORAZIONE - "Con Antonio abbiamo lavorato a lungo, Pirlo l’ho ovviamente apprezzato da giocatore, e Baronio è stato uno dei “miei” tecnici nell’under-18. Diciamo che faccio il tifo per loro. Devi sommare la capacità e l’esperienza nel vedere il talento, e il gioco, all’utilizzo dei dati incrociati, e sul lungo periodo con l’approccio dell’ortopedico: prima tocchi il ginocchio, ma poi guardi la radiografia".



INDICE DI PERICOLOSITA' - "Non puoi misurare una prestazione calcistica con una sola cifra: sia il possesso palla o i tiri fatti. Sarebbe come stabilire la salute di una persona misurando solo la glicemia. Bisognava trovare un numero che fosse la somma di più parametri. Trascuriamo i primi 70 metri di campo, e contiamo tutto ciò che succede negli ultimi 30 metri".