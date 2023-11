DaQuello segnato contro la Fiorentina è stato il primo gol di Fabio Miretti con la Prima Squadra della Juventus, dopo aver segnato in tutte le altre categorie nel suo percorso nel settore giovanile bianconero.Solamente Giorgio Scalvini (dicembre 2003) e Samuel Iling-Junior (ottobre 2003) sono più giovani di Fabio Miretti (agosto 2003) tra chi ha preso parte ad almeno tre reti nel corso delle ultime due stagioni di Serie A (dal 2022/23).Prima di Fabio Miretti, l'ultimo giocatore della Juventus ad aver segnato il suo primo gol in assoluto in Serie A contro la Fiorentina era stato Claudio Marchisio, il 24 gennaio 2009, all'Olimpico Grande Torino.