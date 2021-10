"29 VITTORIE CONSECUTIVE La Juventus ha eguagliato la serie di successi consecutivi più lunga nel massimo campionato da quando Opta raccoglie i dati (2004/05): quella registrata dal Brescia tra ottobre 2013 e ottobre 2014 (29).REAZIONE La Juventus ha vinto una partita di Serie A in cui si è trovata in svantaggio per la prima volta dal dicembre 2020 (da 0-1 a 2-1 contro il Napoli).700 MINUTI DOPO La rete di Lucia Di Guglielmo ha interrotto una striscia di esattamente 700 minuti di gioco in cui la Juventus non aveva subito alcun gol in Serie A - l'ultima rete risaliva allo scorso maggio contro la Florentia (Melania Martinovic).ROSUCCI ON THE ROAD Sette delle ultime otto reti di Martina Rosucci in Serie A sono arrivate in trasferta - l'unica eccezione contro il Pomigliano in questo campionato.BOA-ASSIST Lisa Boattin ha servito due assist in questo match, solo uno in meno di quelli forniti in 22 presenze nello scorso campionato"