Sono trascorsi solo 41 secondi tra l'ingresso in campo di Samuel Iling-Junior e il suo assist per il gol di Fagioli. Samuel (19 anni e 25 giorni) è il 3° giocatore più giovane della Juventus a fornire un assist in Serie A da quando il massimo campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Kingsley Coman (18 anni e 149 giorni v Parma nel novembre 2014) e Frederik Sørensen (18 aa, 305 gg v Inter nel febbraio 2011). E' anche il 1° giocatore inglese a fornire un assist in Serie A con la maglia della Juventus dal 2004/05.