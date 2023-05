Nella classifica delle squadre che hanno speso di più per i cartellini dei giocatori negli ultimi cinque anni si trova a sorpresa al secondo posto la Juventus, dietro solo al Chelsea. Come riporta calcio e finanza, il club bianconero ha speso 837 milioni, superando superpotenze economiche come Manchester City e Psg. In questi conti però non vengono presi in considerazione gli ingaggi dei giocatori, molto più alti in club come gli ultimi due citati.