"6 - Era dal 1984/85 che la Juventus non pareggiava almeno sei delle prime 12 giornate di campionato (in quel torneo chiuse al sesto posto). Stop". Questa la curiosa statistica fornita da Opta, che sottolinea un rendimento non proprio soddisfacente della Juventus, almeno in termini di risultati. Da aggiungere poi che la Juve ha affrontato solo 4 delle prime nove squadre in classifica in Serie A e ha concluso con 4 pareggi gli scontri diretti. Numeri significativi.