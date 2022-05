Dal sito ufficiale della Lega Serie A:



"In caso di mancata vittoria, la Juventus chiuderà il campionato al massimo con gli stessi punti tra casa e trasferta (al momento 34 v 35); al momento, il 1949/50 è la sua unica stagione nella storia della Serie A TIM in cui i bianconeri non hanno terminato il torneo con più punti in gare domestiche rispetto a quelle esterne (44 v 46, considerando tre punti da sempre)".