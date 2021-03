Da Juventus.com



Quello che stiamo vivendo è un periodo diverso, difficile, che però non ha scalfito l'amore che lega la Juventus e i suoi tifosi. Nonostante la pandemia, infatti, la stagione 2020-21 per gli Official Fan Club è ancora da record.



Sono 533 i Fan Club in tutto il mondo, e sono ben 71 i Paesi in cui ne è presente almeno uno: due in più rispetto alla stagione 2019/20. Numero che permette di stabilire un nuovo record, che esprime ulteriormente tutta la dimensione internazionale del tifo bianconero, raggiunto grazie alla nascita di nuovi Club in Paesi come Argentina, Bangladesh, Cuba, Ecuador oltre a Ghana e Venezuela.