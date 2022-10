Il delicatissimo momento che sta vivendo la Juventus non è caratterizzato solo dalla mancaza di risultati e dalla scarsa qualità di gioco prodotto, ma anche dai numeri e dati statistici che fanno rabbrividire tutti i tifosi juventini. E' significativo infatti il rendimento nelle gare in trasferta, con la Vecchia Signora che non vince lontana dalle mura amiche da ben 6 mesi e con solo un gol realizzato su campi differenti dall'Allianz Stadium. Le ultime 4 partite disputate in trasferta infatti, hanno portato altrettante sconfitte, sulle 5 totalizzate da inizio stagione. Vale a dire più del 90% delle volte, serve un cambio di marcia.