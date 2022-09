A fine partita, mentre i ragionamenti fluivano in maniera rapida e inesorabile, tutti a chiedersi la stessa cosa: e adesso?. Il punto si è fatto nodo e il nodo non è stato ancora sciolto, né lo sarà nelle prossime ore. Traduciamo in parole semplici, povere ma ricche di significato: non è in discussione, ma è chiaro che Monza rappresenti una spiaggetta molto più isolata di altre. Se non è l'ultima, poco ci manca. A prescindere, rischia comunque di annegare e dunque di salutare.Come raccontato anche in conferenza stampa, Allegri si sente " parte della soluzione " e non del problema. Sta lavorando per non traballare, nonostante la pressione della piazza, quei "fischi giusti" che vanno oltre il risultato - e alla Juve basterebbe anche solo quello - e si affacciano su ogni aspetto delle sue decisioni.Ed è una, cocci mai ricomposti della vecchia stagione e quella nuova che continua a spaccarsi, a frammentarsi ancora su altri e più piccoli pezzi. Allegri non si sente intoccabile,. Anche la battuta di Arrivabene - che battuta va intesa - viaggia nella direzione oggi più chiara di tutte: la sensazione è che si tratti di una fiducia forzata e per mille ragioni da questa non ci si può staccare.Monza importante, dunque, e vedremo se nelle prossime ore potrà persino diventare "". Nella notte in cui inizia la crisi di governo dell'Allegri II, i ministri bianconeri avranno certamente valutato ogni possibilità, ogni aspetto, le mille soluzioni ai milioni di problemi. Impossibile non dare credito a tutti quei, impossibile - soprattutto per i calciatori - continuare a lavorare in questo clima così pregno die senza un orizzonte vagamente vicino al roseo. In ogni caso, unava trovata: Allegri si è detto già al lavoro per farlo. Gli sarà dato tempo, vedremo quanto.