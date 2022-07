Come racconta Gazzetta, potrebbe esserci una novità importante sul futuro di. Il rinnovo, infatti, non è ancora eliminato dal tavolo. Non del tutto, almeno. La Juventus appare anche disponibile a far scendere la clausola attuale di 120 milioni a quota 90. Certo, De Ligt chiedeva un ribasso fino a quota 70 milioni, ma la mossa del club bianconero apre una prospettiva sino a qualche settimana fa improponibile. Ovviamente nessuno si fa illusioni, mettendo nel conto che il mercato si preannuncia bollente nei prossimi giorni. Ma è altrettanto evidente che i vertici juventini non vogliono abbassare la guardia.