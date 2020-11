Sergio Ramos ha segnato il suo 100° gol con la maglia del Real Madrid contro l’Inter, dando la riprova di quanto rappresenti per il calcio e per le Merengues. Messaggio ricevuto dalla dirigenza blanca, che si sta attivando per rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021. Stando a quanto riporta Cadena Ser, il Real Madrid avrebbe aperto ad un rinnovo per il fortissimo centrale spagnolo, seguito da tempo dalla Juventus (dove c’è il suo ex compagno di vittorie Cristiano Ronaldo) e il Paris Saint-Germain.