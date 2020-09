2









Il mercato della Juventus sta interessando soprattutto la metà offensiva del campo, con il centrocampo e soprattutto l'attacco interessati dagli ultimi movimenti bianconeri. E i terzini? Secondo Sky Sport la Juve si sente a posto con quelli che ha già, soprattutto con l'inserimento definitivo di Gianluca Frabotta in prima squadra. Il club sarebbe anzi soddisfatto di riuscire a piazzarne uno in uscita: Mattia De Sciglio, su cui ci sono diversi rumors che lo vedono vicino alla Premier League (così come Rugani). Parlando di fasce, semmai si sta pensando a quelle offensive, con l'interessamento per Federico Chiesa della Fiorentina.