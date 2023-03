In casa Juve ci sono diverse situazioni da perfezionare, soprattutto in chiave mercato, dove in molti sono ancora incerti del loro destino. Uno dei casi da risolvere riguarda quello dell'esterno Luca Pellegrini, passato alla Lazio a gennaio e con la forte volontà di restarci. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'ex terzino della Roma sarebbe disposto a decurtarsi l'ingaggio pur di restare nella Capitale.