La Juventus ed Alvaro Morata vorrebbero continuare insieme. L'obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di far abbassare la richiesta economica all'Atletico Madrid in modo da trovare una cifra a metà tra richiesta ed offerta che però accontenti bianconeri e colchoneros. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport però la strada tra la Juventus e l'Atletico Madrid è in salita e le parti sarebbero lontane da un possibile accordo. Futuro di Morata alla Juventus dunque in bilico.