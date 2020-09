Secondo Sky Sport è improbabile che il Tottenham Hotspur ingaggi l'attaccante classe ’94 del Napoli e della Polonia Arkadiusz Milik, durante l'attuale finestra di mercato. Dunque, potrebbe restare? Il Napoli ora ha due soluzioni: o fa muro contro muro col polacco continuando a non convocarlo e facendolo lavorare a parte, o abbassa le richieste economiche provando a raggiungere un accordo con i club interessati. Tra questi c'è la Roma, che ha individuato in Milik il sostituto ideale di Dzeko, che la Juventus aspetta ma che la Roma non farà partire finché non prenderà un giocatore al suo posto. Il triangolo di mercato continua, la decisione di Milik coinvolge anche la Juve.​