Matthijs De Ligt dovrebbe continuare ad essere un giocatore della Juventus fino al 2026. Come riporta SkySport è pronto il rinnovo con la Vecchia Signora per il difensore olandese. Tuttavia l'obiettivo del difensore sarebbe quello di abbassare sotto ai 100 milioni la clausola rescissoria. Il che potrebbe essere un modo di liberare in maniera più semplice il difensore ex Ajax.