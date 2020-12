Manchester United-Cavani, avanti insieme. Secondo la BBC, i Red Devils avrebbero aperto i discorsi per prolungare fino al 2023 il contratto del Matador.



IL RETROSCENA - ​ Prima di puntare su Morata, i bianconeri avevano fatto anche un tentativo per Edinson Cavani, svincolato dal Paris Saint Germain e senza contratto. L'uruguaino sarebbe potuto arrivare a parametro zero, ma come ha svelato lo stesso giocatore ha respinto più volte le proposte della Juve perché troppo legato al Napoli e ai napoletani.