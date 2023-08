Il campionato è ripartito e il Corriere dello Sport ha analizzato la differenza tra i prezzi minimi dei biglietti negli stadi di Serie A rispetto alla prima giornata della passata stagione. In generale c'è stato un aumento del 28% anche se la Juventus fa eccezione. I prezzi dei biglietti presi in considerazioni sono diminuiti infatti del 10%, unico club in Serie A a effettuare questa riduzione insieme all'Empoli.