Un incontro chiave, un momento delicato. Una situazione tutta da sbrogliare. Tiago Pinto, ds della Roma, ha incontrato questa sera Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. Nessun passo in avanti per il rinnovo, anzi: le parti valuteranno le proposte in arrivo sul tavolo giallorosso.



POSSIBILITA' JUVE - Ecco che torna prepotente anche la candidatura della Juve, che aspetta ancora Di Maria. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, la Roma avrebbe aperto a una contropartita tecnica, che potrebbe essere individuata in McKennie oppure Arthur. Su Zaniolo, la base di partenza bianconera potrebbe essere di 20-25 milioni di euro. OCCHIO AL TOTTENHAM - Come racconta Sky Sport, però, c'è una nuova pretendente su Nicolò, oltre al Milan che ha chiesto informazioni (ed è bloccato dal micro budget): è il Tottenham di Paratici, sbarcato a Roma e subito in un meeting solitario con Tiago Pinto. Situazione intricata: solo il tempo aiuterà.