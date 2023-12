Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Samardzic, obiettivo di mercato anche della Juve. Come riferisce calciomercato.com, la prossima settimana il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis recapiterà un'offerta scritta che, tra parte fissa e bonus, andrà a toccare i 25 milioni richiesti dall'Udinese per lasciar partire il talento classe 2002. L'addio di Zielinski, ormai promesso sposo proprio dell'Inter a fine stagione, dovrebbe aprire definitivamente la strada per la talentuosa mezzala serba, che in questo modo avrebbe qualche mese in più per l'ambientamento al Maradona. Arrivano conferme sull'esito positivo dei primi contatti: di questo passo, i primi giorni del 2024 potranno rivelarsi fondamentali per la chiusura della trattativa.