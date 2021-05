Nicolò Rovella, classe 2001, è un talento di centrocampo destinato a passare dal Genoa alla Juventus dal 1 luglio 2022, come stabilito dall'operazione di mercato portata a termine tra le due società quest'inverno, con Elia Petrelli e Manolo Portanova che di rimando hanno subito effettuato il percorso da Torino a Genova. Come riporta Tuttosport, però, Rovella potrebbe passare definitivamente alla Juve in anticipo sui tempi, già quest'estate. In tal caso, sarà curioso vedere come verrà ritoccato e riadattato l'accordo tra Genoa e Juve, per permettere questo trasferimento anticipato.