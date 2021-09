Ilè al lavoro per rinnovare il contratto del centrocampista argentino ​Leandro, in scadenza nel 2023. Il giocatore, da anni seguito dalla Juventus, potrebbe così allontanare il suo approdo in bianconero, così come accadde nel 2011. Ricordate? Ecco il suo racconto a tal proposito: "La realtà è che mio padre mi ha sempre detto che dovevo giocare da numero 5 (in Argentina è il regista davanti alla difesa, ndr), ma io non volevo. Quando è arrivata la Juve nel 2011, il direttore sportivo voleva che giocassi in quel ruolo per dare un ricambio a Pirlo. Gli ho detto che era pazzo, mio padre provò a convincermi ma alla fine restai al Boca".