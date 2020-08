La mossa adesso è di Milik. L'ha fatta lo stesso polacco. Attraverso il suo entourage, l'attaccante del Napoli ha fatto capire la sua posizione: Milik ha dato la priorità alla Juventus, adesso tocca ai bianconeri prendere una decisione finale. Una situazione particolare, che impone nuove riflessioni alla Juve, ancora alle prese con il casting per l'attacco. Serve certamente un centravanti, ma il Napoli non ha intenzione di mollare il colpo e continua a chiedere una cifra di 40 milioni. A un solo anno dalla scadenza naturale del contratto, semplicemente una cifra fuori mercato per Paratici e la dirigenza. E allora, resiste la fase di stallo. Un mese dopo, ancora...