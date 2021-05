Dejan Kulusevski ha cambiato agente: adesso lo svedese è pronto a entrare nella scuderia di Alessandro Lucci, che in casa Juve cura già gli interessi di Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, oltre che di Mattia Perin. Come racconta Calciomercato.com, non dovrebbero esserci novità sul suo futuro: la Juve infatti lo ritiene incedibile, né sembra aver in programma alcuna variazione di contratto rispetto a quello firmato nel gennaio del 2020 al momento dell'ingaggio.