Emerson Palmieri potrebbe fare rientro in Italia dopo tre anni di Premier League. Il terzino italobrasiliano non trova tantissimo spazio con la maglia del Chelsea e le pretendenti in Serie A non mancano di certo. Tra queste c'è il Napoli che dovrebbe andare alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione. Anche la Juve segue il giocatore. Emerson è stimato da Conte.