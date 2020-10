Proposto anche alla Juventus, Adama Traoré è finito nel mirino del Manchester United: lo assicura il Sun, spiegando che la concorrenza per l'esterno del Wolverhampton è folta e agguerrita. ​Durante la sessione di mercato estiva da poco conclusa, sono stati diversi i voli presi da Fabio Paratici in direzione Inghilterra, per mettere in mostra la propria mercanzia. Immancabili i contatti anche con i Wolves, dove Jorge Mendes ha sempre concluso numerosi affari. Tanti i nomi sul tavolo al tempo, sia da una parte che dall’altra, come Rugani (ora al Rennes), Douglas Costa (ora al Bayern Monaco) o Raul Jimenez (sfumato dopo il tesseramento dei due extracomunitari McKennie e Arthur). Tra questi è spuntato anche Adama Traorè, ma come riporta Calciomercato.com, la Juve non lo reputa un obiettivo realistico. Solo semplici rumors, perché le cifre dell’operazione erano (e sono) inavvicinabili.