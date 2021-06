Tra i centrocampisti desiderati dalla Juventus e graditi da Massimiliano Allegri ci sono Locatelli e Pjanic. Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno, lui che con il tecnico livornese espresse il suo miglior calcio. Il problema del potenziale affare risiede nelle condizioni economiche, dato che il bosniaco sbarcò in Catalogna per 60 milioni di euro più 5 di bonus nello scambio con Arthur. Stando a quanto riporta Todofichajes.com, ci sarebbe novità in questo senso: il Barça, infatti, sarebbe disposto a cedere il giocatore in prestito dai bianconeri.