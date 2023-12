Zero minuti in campo pernelle ultime due partite con Napoli e Genoa. Una scelta dovuta al ritorno di Manuel Locatelli, che aveva lasciato il posto al classe 2000 nelle precedenti partite a causa dell'infortunio alla costola. Un'opportunità sfruttata dal giocatore, in crescita nei poco più di 130 minuti avuti a disposizione. Hans, che spera di avere ulteriore spazio da qui in avanti, intanto starebbe per cambiare l'attuale agente, ovvero Tullio Tinti. Il 23enne, cresciuto nel settore giovanile bianconero, si sta guardando intorno.