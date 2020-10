Il nome di Ousmane Dembélé era entrato in orbita Juventus, ma è uscito in breve tempo a causa del suo ingaggio troppo elevato (9 milioni netti, a fronte di un salary cap con tetto limite a 9 milioni, ma lordi) e dei dubbi che il club cova sul suo carattere. Nonostante questo, in Spagna rilanciano e affermano come la fiamma della trattativa non si sia spenta. Come riporta As, l’esterno francese gradirebbe giocare nella Juve e i costi dell’operazione dipenderanno esclusivamente dal suo minutaggio con il Barcellona.